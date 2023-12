Entrare a far parte di un'azienda significa anche entrare in contratto con la sua cultura e soprattutto con i suoi valori. Concetto, questo, al quale in casa Inter tengono particolarmente; proprio per questo motivo, il club nerazzurro ha organizzato nella giornata di ieri un programma di induction con l'obiettivo di coinvolgere i nuovi colleghi sin dall'inizio. I nuovi arrivati hanno preso parte a diverse attività insieme ai vertici dell'Inter, tra cui un incontro con il CEO Alessandro Antonello, una visita al Suning Training Centre in compagnia dell'ad sport Beppe Marotta, una chiacchierata con Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, e infine una Matchday experience per capire il dietro le quinte del terreno di gioco.

