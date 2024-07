Riflettori accesi sul futuro di Valentin Carboni, talento classe 2005 dell'Inter impegnato con l'Argentina nella Copa America. La dirigenza nerazzurra potrebbe sacrificarlo sul mercato, mentre una parte di tifo chiede al club di tenerlo e valorizzarlo. La storia di Yamal, così come quelle di tanti altri campioni, fa riesplodere la polemica sulla gestione dei giovani in Italia. Non è solo una questione tecnica.