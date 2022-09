Prima vittoria in Youth League per la Primavera dell'Inter, corsara in trasferta contro i pari età del Viktoria Plzen con un rotondo 3-0 portato a casa martedì 13 settembre. A distanza di qualche giorno il club nerazzurro propone gli highlights del successo dei ragazzi di Chivu, deciso da una doppietta di Andrea Pelamatti e dalla rete di Valentin Carboni.