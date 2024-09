In occasione della presentazione del Vieste Padel Trophy, tenutasi oggi nel capoluogo pugliese, Christian Vieri, uno dei numerosi ex calciatori coinvolti, ha risposto ad alcune domande e ha suscitato divertimento tra i presenti con una replica in particolare. A seguire il video.

️️️ Vieri e la tripletta all'esordio nell'Inter di Ronaldo e Baggio. Ecco come ha festeggiato… ⬇️️ pic.twitter.com/C6zuDCZy4J — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 5, 2024