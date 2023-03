Dopo essere entrato a far parte dell'Inter Hall of Fame 2022, Christian Vieri manda un messaggio di ringraziamento a tutt i tifosi dell'Inter che gli hanno permesso di entrare nella storia nerazzurro. L'ex numero 32 interisra, quinto nel ruolo dopo Ronaldo, Meazza, Milito ed Eto’o, affida il suo pensiero ai canali social del Biscione: "Ciao ragazzi, volevo ringraziare tutti i tifosi dell'Inter perché da oggi sono nella Hall of Fame. Grazie a tutti, bacione" il pensiero di Bobo.