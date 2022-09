In attesa del rientro dei nazionali, ad Appiano si continua a lavorare in vista del prossimo impegno casalingo contro la Roma, in programma sabato pomeriggio a San Siro. Tanti giovani al lavoro con mister Inzaghi.

Primo allenamento della settimana per i nerazzurri #ForzaInter pic.twitter.com/ECrxIbQhET — Inter (@Inter) September 26, 2022