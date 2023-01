Finisce in parità il match giocato poggi pomeriggio alle 15 all’U-Power Stadium. 1-1 il risultato finale tra Monza e Sassuolo, con gli ospiti in vantaggio al 13’ grazie a una rete di Ferrari. Di Caprari, invece, la rete del pareggio brianzolo al 60’. Prosegue la striscia senza vittorie per il Sassuolo, mentre il Monza continua a inanellare risultati positivi in questo 2023. Di seguito il video con i gol e gli highlights.