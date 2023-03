Dopo la battuta d’arresto contro il Bologna, l’Inter ritrova la vittoria confermando il suo miglior rendimento in casa rispetto alle gare in trasferta. I nerazzurri piegano 2-0 il Lecce e si riprendono il secondo posto in solitaria. Un gol per tempo per gli uomini di Inzaghi, Mkhitarian nel primo e Lautaro nel secondo. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.