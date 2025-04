Ritorno al gol dopo l’infortunio per Petar Sucic, centrocampista che l’Inter ha già acquistato per giugno. 2-0 il risultato finale per la Dinamo Zagabria contro l’Osijek, con Sucic che ha realizzato il primo gol su assist di una vecchia conoscenza della Serie A, Marko Pjaca. Di seguito il video del gol:

Petar Sucic gol ️🇭🇷

pic.twitter.com/vgMVLXtd4j — Thomas Andreasen (@thomasandrea80) April 12, 2025