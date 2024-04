"Stiamo aspettando il progetto di WeBuild su cui le squadre decideranno. Conservo nel cuore il progetto di Milan e Inter da 1,3 miliardi perché questo quartiere ne avrebbe bisogno. Detto questo si fa la torta con quel che si ha". Così parla l'assessore allo sport del Comune di Milano, Martina Riva, all'evento Il Foglio Sportivo.

"Aspettiamo il progetto, sono sicura che San Siro farà la storia della nostra città e ci permetterà di ospitare ancora grandi eventi - prosegue -. Siamo candidati per gli Europei e faremo le finali di Champions. Non dimentichiamo che questo stadio deve diventare più accessibili, inclusivo e guardare al futuro, altrimenti il nostro calcio sarà solo storia e non un sogno".