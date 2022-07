Terzo giorno di allenamenti ad Appiano Gentile per l'Inter sotto la guida di Simone Inzaghi e del suo staff. Il primo per Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Si ricompone così la "LuLa", l'attacco Lukaku-Martinez che per due anni ha fatto la fortuna dei nerazzurri.

Tanti i tifosi fuori dai cancelli del centro sportivo che hanno cercato di strappare una foto o un autografo a giocatori, Inzaghi e anche a Marotta, arrivato in mattinata ad Appiano.