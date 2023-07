Come vi abbiamo annunciato in giornata (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA) André Onana è giunto all'aeroporto Sandro Pertini di Torino, da dove il portiere camerunese prenderà il volo per raggiungere Manchester, lì dove ad attenderlo c'è lo United, suo nuovo club. Domani rito delle visite mediche e firma per il giocatore che dopo un anno di grandissime emozioni a Milano tenterà l'avventura in Premier League.

️ Onana è arrivato a Torino: tra poco lascerà l'Italia 🛫 pic.twitter.com/F8GO1rCjfD — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 18, 2023