Grande entusiasmo fuori dai cancelli del Suning Training Centre nei confronti di Simone Inzaghi, che uscendo con la propria auto si è fermato assieme ai tifosi interisti che stavano aspettando i propri beniamini. Autografi in gran quantità ma soprattutto pioggia di complimenti per l'allenatore, sorridente e anche un po' imbarazzato a sentirsi dire che l'Inter non ha mai giocato così bene, "neanche quella del Triplete con Mourinho" oppure l'ormai classico "cosa sta cucinando il demone".

Un feeling sempre più stretto quello tra Inzaghi e i tifosi nerazzurri, che non perdoino occasione per dimostargli il proprio affetto e la propria stima.

A seguire le immagini.