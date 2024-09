Tre su quattro. E non succedeva da tanto, tanto tempo. Il Napoli dilaga a Cagliari e conquista la terza vittoria consecutiva, una chimera da un anno e mezzo a questa parte. All'Unipol Domus va in campo una squadra aggressiva, che si poggia tanto su Lukaku, autore di due assist e un gol nel 4-0 - risultato anche un po' bugiardo, alla luce della discreta prestazione del Cagliari - che porta anche le firme di Di Lorenzo, super-Kvaratskhelia, Buongiorno e Meret, decisivo più di una volta sull'1-0 con le sue parate. Di seguito gli highlights della partita.