Occasione persa per il Milan che cade sul campo della Fiorentina e non riesce dunque nel momentaneo sorpasso sull’Inter e sulla Lazio. 2-1 il risultato finale in favore dei viola grazie alla firma su rigore di Nico Gonzalez e al raddoppio di Jovic, prima della rete nel recupero di Theo Hernandez. Nel video in basso gli highlights del match del Franchi.