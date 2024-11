Basta un gol di Tijjani Reijnders al Milan per battere il Monza a domicilio e conquistare la prima vittoria stagionale in trasferta. I rossoneri, dopo lo spavento preso in avvio di partita per la rete di Dani Mota, annullata dall'arbitro Ermanno Feliciani per una trattenuta di Bondo ai danni di Theo Hernandez, mettono la testa avanti a fine primo tempo grazie all'olandese e la mantengono, senza troppi patemi, fino al triplice fischio. Gli highlights della partita: