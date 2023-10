Da 2-0 a 2-2. Mezzo passo falso dell'Inter di mister Simone Inzaghi, che questo pomeriggio si è fatta riacciuffare fra le mura di San Siro dal Bologna dell'ex centrocampista nerazzurro Thiago Motta. Dopo aver sbloccato l'incontro con Acerbi già al 1' e aver raddoppiato col solito Lautaro Martinez al 13', la Beneamata ha incassato infatti le reti di Orsolini su rigore al 19' e Zirkzee al 52' per il pareggio finale.

Grande delusione nel finale per la truppa nerazzurra, che fra un paio d'ore potrebbe perdere il primo posto in classifica in caso di vittoria del Milan sul campo del Genoa nell'ultimo dei tre anticipi di oggi. Di seguito gli highlights del match fra Inter e Bologna.