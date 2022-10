Fondamentale vittoria in chiave salvezza per la Salernitana, che questo pomeriggio ha superato 1-0 lo Spezia all'Arechi. Decisivo il gran gol da fuori area a inizio secondo tempo di Mazzocchi, con un destro che si è infilato sotto la traversa. Tanto rammarico per i liguri che dopo un primo tempo dominato escono con l’ennesima sconfitta lontano dal "Picco”: 0 gol fatti e 0 punti. Di seguito gol e highlights del match