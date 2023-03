Marco Materazzi e la delegazione del club impegnata in un viaggio negli Stati Uniti sono arrivati a New York, dove hanno ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei tifosi in attesa del campione del mondo e protagonista di tante vittorie con la maglia dell'Inter. Un viaggio testimoniato con un video postato sui canali social in cui, a un certo punto, si intravede anche un altro ex della storia nerazzurra nei primi anni 2000.