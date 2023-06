Concluse le conferenze, l’Inter sta per scendere in campo per la sessione di allenamento pre-Istanbul aperta ai media. In attesa di assistere al training del gruppo di Simone Inzaghi, Henrikh Mkhitaryan è ancora alle prese con la distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra rimediata nel ritorno di semifinale di Champions League contro il Milan e sta svolgendo ancora lavoro personalizzato come ripreso dal nostro inviato ad Appiano Gentile. Da capire se raggiungerà il resto della squadra.

A seguire il video (clicca qui se segui da app).