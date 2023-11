Si è chiusa in parità la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Vlahovic aveva portato in vantaggio la formazione bianconera al 27', poi dopo pochi minuti Lautaro in collaborazione con Thuram trova la rete che vale l'1-1, risultato con cui si è conclusa la sfida. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.