Basta un gol di Lautaro Martinez all'Inter per risolvere la pratica Genoa e volare momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa della sfida tra Napoli e Como in programma oggi all'ora di pranzo. A San Siro i nerazzurri vincono 1-0 grazie all'incornata del Toro nel secondo tempo: nel video sotto gli highlights del match.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!