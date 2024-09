Poca luce, ma tanto entusiasmo e sorrisi in casa Stella Rossa. La squadra di Vladan Milojevic si è allenata stamattina nel suo centro sportivo di Belgrado per preparare la partita di domani sera contro l'Inter.. Partenza per Milano in programma alle 14 e conferenza al Meazza alle 19.15.

A seguire qualche immagine dalla Serbia dalla nostra corrispondente Mirjana Stepic.