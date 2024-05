Il Milan saluta Stefano Pioli incassando il pari beffa dalla Salernitana già retrocessa. A San Siro finisce 3-3 la sfida tra rossoneri e granata: ad accorciare le distanze dopo il doppio vantaggio del Diavolo firmato da Leao e Giroud ci pensa Simy, autore anche della doppietta che vale il pareggio last minute in pieno recupero. In mezzo, le reti di Calabria e Sambia. Nel video sotto gli highlights del match.