La Roma di mister Daniele De Rossi non vuole più fermarsi. I giallorossi nella gara delle 18 di questo sabato si sono imposti infatti per 4-1 in casa del Monza grazie alle reti di Pellegrini al 38', Lukaku al 42', Dybala al 63' e Paredes su rigore all'82'. Di Carboni il gol della bandiera dei brianzoli. Grazie a questo risultato la compagine capitolina ha sorpassato momentaneamente l'Atalanta, portandosi al quinto posto in classifica e mettendo nel mirino il Bologna. Guarda gli highlights del match nel video allegato!