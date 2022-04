L'Inter vince il derby di Coppa Italia con un netto 3-0 e vola in finale dove troverà la vincente della semifinale tra Juventus e Fiorentina. Una grande serata per i nerazzurri, che hanno spazzato via i rossoneri meritando il successo. A seguire il commento a caldo dal Meazza dell'inviato Fabio Costantino.