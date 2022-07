Rientro in tarda nottata per l'Inter (precisamente alla 1.38) dopo la trasferta di Ferrara, dove i nerazzurri hanno pareggiato 2-2 in rimonta in amichevole contro il Monaco. Il gruppo è stato accolto da qualche stoico tifoso, che è riuscito a portare a casa autografi e selfie con i giocatori, molto disponibili nonostante l'orario e la stanchezza accumulata. A seguire le immagini dell'arrivo alla stazione dell'Inter.