Gol e spettacolo a San Siro dove stasera l'Inter ha piegato per 4-2 il Sassuolo. Nerazzurri in triplo vantaggio con Lukaku, un autogol di Ruan su tiro-cross di Bellanova e Lautaro. Poi rientrano in partita i neroverdi grazie alle reti di Henrique e Frattesi. Poi all'89' la doppietta personale di Big Rom che chiude il match. Di seguito la sintesi del match.