Reduce dal prestito a Siviglia, Lucien Agoumé non è stato riscattato alla cifra di 8 milioni di euro pattuita l'estate scorsa con gli spagnoli ed è tornato all'Inter. Poco fa sono entrati in sede l'agente Djibril Niang e l'entourage composto da Oscar Damiani e Crescenzo Cecere, probabilmente per fare il punto della situazione e definire il futuro del classe 2002 francese.

A seguire le immagini.