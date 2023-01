Finisce 2-0 per l'Hellas Verona la prima partita della 19esima giornata in programma nel pomeriggio giocata contro il Lecce. Agli scaligeri basta un gol per tempo, con Depaoli che sblocca la gara dopo pochi minuti e Lazovic che la chiude nei secondi quarantacinque minuti. Hellas che accorcia sul quartultimo posto mettendo pressione al Sassuolo e alle altre, arrivando momentaneamente a -4 dai neroverdi. Nel finale grave ko per Henry uscito in barella dopo un movimento innaturale della gamba: si teme un lungo stop per l'attaccante. Di seguito gol e highlights della gara.