Prosegue il momento delicato per l’Hellas Verona che cade anche sul campo della Salernitana. Piatek al 18’ porta in vantaggio i campani all’Archi, poi Depaoli al 56’ firma il pareggio. Sembra finita, ma in pieno recupero Dia regala i tre punti ai padroni di casa. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.