In vista della sfida di domani sera in programma a San Siro contro l'Empoli, l'Inter ha rievocato sui social il clamoroso finale della sfida del 26 maggio 2019, vinta dai nerazzurri per 2-1 e decisiva per la qualificazione in Champions League. Come? Con l'autotraversa colpita da D'Ambrosio, protagonista di un salvataggio super sulla linea di porta.