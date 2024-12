Finisce in parità uno dei big match della 18esima giornata di Serie A tra Lazio e Atalanta. All'Olimpico passa in vantaggio la squadra di casa con Dele-Bashiru, nel finale però arriva la rete di Brescianini su assist del solito Lookman. La Dea chiude il 2024 al primo posto con il Napoli a quota 41 punti, a +1 sull'Inter che però ha una partita in meno.