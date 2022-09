In questi minuti i due pullman del Bayern Monaco sono arrivati al Crowne Plaza di San Donato Milanese. Qualche giovane tifoso italiano ad attendere i giocatori della banda di Nagelsmann. E in sottofondo si sentono perfino diverse acclamazioni per il senegalese Sadio Mané, leader tecnico dei bavaresi di scena domani sera a San Siro contro l'Inter per la prima giornata del gironi di Champions League.