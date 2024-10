Brutto risultato per l'Arabia Saudita che ha pareggiato 0-0 in casa contro il Bahrain. Una vittoria nelle ultime quattro partite per i sauditi, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, che ha litigato coi tifosi presenti sulle tribune dello stadio.

مانشيني يشتم جماهير المنتخب السعودي ! pic.twitter.com/X3Y2Xwom2w — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) October 15, 2024