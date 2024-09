Un pareggio senza emozioni allo Stadium nel primo big match di questa quinta giornata di Serie A. La Juventus ospita il Napoli del grande ex Antonio Conte: ci si aspettava una partita spettacolare, invece è stata una gara tattica, senza molti guizzi, con gli azzurri leggermente più pericolosi ma due squadre incapace di creare chissà quali occasioni.

Da registrare l'infortunio occorso a Meret nel primo dunque, con conseguente debutto ufficiale per Caprile tra i pali, e la sostituzione di Vlahovic al 45' per scelta tecnica. Un punto per uno, che forse accontenta sia Thiago Motta che Conte. Di seguito gli highlights della partita.