Il gol e l'esultanza provocatoria di Joao Mario in Juventus-Benfica non sono andati giù ai tifosi bianconeri. L'ex interista, che ha trasformato il rigore del momentaneo pareggio nel successo per 2-1 dei lusitani nel match di Champions League, è stato beccato da alcuni sostenitori della Vecchia Signora all'uscita dal terreno dall'Allianz Stadium: come testimonia un video circolato su Twitter, il portoghese è stato ribattezzato da alcuni tifosi juventini come un "interista di merda". A conferma di quanto quella rete abbia fatto particolarmente male sotto l'ombra bianconera della Mole.