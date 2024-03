Le Inter Legends sono in Georgia per l'amichevole di oggi alle 16 (ora italiana) gli ex calciatori dell'Inter sfideranno una selezione georgiana in un grande match che verrà trasmesso sui canali nerazzurri. Canali attraverso i quali sono già state pubblicate delle immagini riguardanti la comitiva nerazzurra. In un video si vedono i festeggiamenti per Giorgios Karagounis, che ieri ha compiuto 47 anni e a cui è stata consegnata una fetta di torta con una candelina da parte degli altri ex giocatori presenti.

Georgia ci siamo 🇬🇪

L’avventura inizia #ForzaInter — Inter (@Inter) March 6, 2024