Troppo forte il Bayern Monaco per l'Inter, un due a zero per i tedeschi che forse si poteva riaprire a pochi minuti dalla fine se Correa non avesse sbagliato quel gol a pochi metri. Commenta così la serata europa il direttore Fabio Costantino, inviato a San Siro: "E' stata la partita delle conferme: la conferma che il Bayern non stecca mai l'esordio in Champions, che vince a San Siro da tre partite consecutive e che attualmente è troppo più forte". Di seguito il video commento a caldo.