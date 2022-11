Il Napoli batte anche l'Udinese e chiude con l'ennesima vittoria della sua stagione il suo 2022. La squdra di Spalletti rischia nel finale dopo essere andata in vantaggio per 3-0, con gli ospiti che nel finale accorciano fino al 3-2 finale. Il Napoli, primo avversario dell'Inter nel 2023, sale così a quota 41 punti prima della sosta per i Mondiali. Vi proponiamo le azioni salienti del match.