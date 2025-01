Vittoria importante sul campo della Fiorentina del Napoli di Conte che sfrutta il turno di stop forzato in campionato di Atalanta e Inter, impegnate in Supercoppa, per salire a quota 44 punti in campionato. Al Franchi finisce 0-3 con le reti di Neres, Lukaku e McTominay. Ecco gli highlights del match.