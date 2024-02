Il Bologna torna a stupire: 4-2 al Sassuolo e rilancio in chiave Europa. Per Thiago Motta e i suoi è la prima vittoria del 2024 ed è pesantissima perché permette l'aggancio al quarto posto a 36 punti. Il primo tempo lo chiude in vantaggio il Sassuolo: Thorstvedt sblocca il match, Zirkzee pareggia (la Lega ha poi assegnato autogol a Viti) e Volpato riporta avanti i suoi. Nella ripresa cambia totalmente il registro della partita: al 73' Fabbian sigla la rete del nuovo pareggio. Poco più tardi Ferguson firma il controsorpasso e Saelemaekers mette il lucchetto alla gara. Di seguito gol e highlights.