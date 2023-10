Successo importante per il Bologna che in casa oggi ha piegato per 2-1 il Frosinone. A decidere la sfida le reti, realizzate nel primo tempo, di Ferguson e De Silvestri mentre nella ripresa, su rigore, è Soulè ad accorciare le distanze rendendo meno amaro il passivo per i ciociari. Settimo risultato consecutivo per la formazione rossoblu, che nell'ultimo turno aveva imposto il pareggio anche alla capolista Inter. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.