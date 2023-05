Buone notizie in casa Inter: anche Robin Gosens, reduce dalla lussazione alla spalla rimediata segnando contro la Lazio, è tornato a disposizione di Simone Inzaghi che a questo punto potrebbe convocarlo per il derby d'andata delle semifinali di Champions League di domani sera. Il tedesco ha svolto la seduta con i compagni, andando senza problemi in tackle durante il torello iniziale, segno della sicurezza fisica ritrovata. A seguire le immagini.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP