Come da programma, poco fa si sono presentati nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione l'agente di Ivan Perisic, Frane Jurcevic, e l'avvocato di fiducia del giocatore croato. Al centro dell'incontro con la dirigenza nerazzurra ovviamente il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno, con l'intenzione comune di trovare una quadra che acccontenti tutti. Presto nuovi aggiornamenti sulla vicenda che tiene in sospeso i tifosi dell'Inter.