Adriano Galliani è entrato poco fa nella sede della Lega Serie A in via Rosellini a Milano per la riunione tra i club del massimo campionato. "Una giornata delicata, particolare, difficile. Non bellissima. Serie A con 18 squadre? Il problema è un altro. E' gravissimo chiedere che la Lega non abbia più diritto d'intesa, in tutti i Paesi d'Europa le leghe calcio hanno i diritti d'intesa. Non si capisce come si può chiedere che venga tolta. Possiedi una cosa e la cedi ad altri".