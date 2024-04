Ospite dell'evento 'Il Foglio a San Siro', il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha espresso un parere sull'ormai datata questione stadio a Milano e sulle due opzioni rimaste sul tavolo: ristrutturazione o trasloco di entrambi i club: "Io non sono favorevole a nessuno dei progetti ma solo che si faccia uno stadio nuovo per il Milan e per l'Inter e per la città di Milano, questa è la cosa fondamentale. poi va bene tutto. Non mi sento di tifare per una soluzione o per l'altra. Il progetto a san Donato per il Milan? A noi hanno chiesto di promuovere l'accordo di programma e lo stiamo portando avanti, quando ci viene chiesto di dare il nostro contributo lo facciamo sempre. Poi deciderà il Milan se proseguire su quell'accordo di programma o se invece accettare la proposta di Wibuild".

Come ha vissuto la civiltà mostrata dai tifosi dopo il derby?

"Milano è abbastanza nota per essere una città rispettosa delle regole e di quegli elementi di sportività alla base della bellezza dello sport. I tifosi concepiscono lo sfottò che va benissimo, ma oltre non si deve andare. Noi milanisti abbiamo riconosciuto il merito di chi è stato più bravo di noi"

Da tifoso cosa pensa del momento attuale?

"Da tifoso avrei preferito non venire a San Siro oggi (ride, ndr)".

Molti tifosi si augurano Conte sulla panchina del Milan, lei cosa dice?

"Io personalmente lo considero un grandissimo allenatore ma stressa troppo la squadra, preferisco uno con un programma a lungo termine. Chi vorrei? Mi piace De Zerbi".