È crisi nera per la Fiorentina, che non vince ormai dalla prima giornata contro la Cremonese. La formazione Viola perde per 2-1 sul campo di un Bologna che centra invece la prima vittoria della Serie A proprio nella prima sfida post Sinisa MIhajlovic. 2-1 il risultato finale, con Barrow e Arnautovic che ribaltano la rete realizzata da Quarta. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.