Mentre la squadra di Simone Inzaghi è già arrivata a Istanbul in serata, continua l'affluenza dei tifosi nerazzurri e Citizens verso la città turca, dove fino a qualche ora fa continuavano ad arrivare aerei con direzione Atatürk Olympic Stadium. Il botta e risposta tra supporters è già cominciato come mostrano le immagini raccolte dalla redazione di FcInterNews.it in aeroporto, dove un paio di ore fa circa è avvenuta la prima 'gara' tra cori intonati dai rappresentanti delle tifoserie di Inter e Manchester City.