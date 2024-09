Come abitudine, prima della conferenza stampa pre-partita il gruppo Inter è sceso in campo per tastare il terreno di gioco dell'Etihad Stadium dove domani sera affronterà il Manchester City. Un po' in ritardo a causa del traffico, la squadra si è presentata al completo e in divisa d'ordinanza per respirare l'aria della casa dei Citizens.

A seguire le immagini.